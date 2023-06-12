Теплый день и дождливый вечер. Какая погода будет в День России 12 июня в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказывают, какая погода будет в День России 12 июня в крае и Барнауле.

Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.

Погода в Алтайском крае

Ночь в Алтайском крае будет прохладной - до +7...+12 градусов. В утренние часы местами можно наблюдать туман.

Днем потеплеет до +24...+29 градусов. 12 июня пройдет преимущественно без осадков. Однако по северо-западу синоптики прогнозируют кратковременные дожди и возможные грозы.

Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года. Светлана Васюченко, Ксения Руслякова

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров опустятся до +8...+10 градусов.

В праздничный день потеплеет до +24...+26 градусов. Днем осадков не предвидится, однако вечером вероятны дожди и грозы.

Ветер северный, 5-10 м/с.