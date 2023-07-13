15 июля
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Жизнь

Температуру более 50 градусов жары показали термометры в Сибири

Впервые плюс 50 градусов по Цельсию показали термометры в Новосибирской области.

Зной в Сибири.
Зной в Сибири.
zdvinsk54.ru

Градусники зашкалили на этой отметке в райцентре Чистоозерное накануне, пишет vn.ru.

Термометры показали максимально возможную температуру, дальше деления на приборах закончились.

Стоит отметить, что такую температуру показал прибор, установленный на солнечной стороне дома в 13.30 местного времени.

Между тем в регионе от высокой температуры могут деформироваться рельсы железной дороги. Все это — из-за перегрева трансформаторных подстанций.

В СФО сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений.

Аномальная и удушающая жара снова настигла Алтайский край.

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