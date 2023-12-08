Температурная пила. Почему погоду в Алтайском крае качает от весенней капели к суровым морозам

В этом году зима удивила жителей Алтайского края. Они застали весеннюю капель в ноябре, страшный ураган, оттепель в декабре и внезапные морозы. Доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала , что происходит с погодой и в чем виноват непослушный циклон.

Тыловая сторона циклона

Согласно прогнозам метеорологов, Алтайский край попал под действие циклона, из-за которого еще недавно было на 10...12 градусов теплее нормы. Сейчас же он «повернулся» к региону холодной тыловой частью, и погода в крае сменилась настоящими зимними морозами.

Согласно СМИ, циклон прозвали «Оливером», и он приносит с собой штормы, которые ожидаются в ближайшее время в Алтайском крае, Новосибирской, Томской областях, Кузбассе и Хакасии.

Метеорологи констатируют, что в тыл циклона придет холодный арктический воздух и начнется похолодание. С 8 по 13 декабря в регионе минимальная температура составит - 35 градусов и ниже. Местами сильный мороз до - 40 градусов.

Жители Алтайского края станут свидетелями такого явления как «арктическое вторжение». Этим термином метеорологи обозначают вторжение масс арктического воздуха в средние широты, которое сопровождается понижением температуры и ростом атмосферного давления.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Погода давит на людей

Также в течение недели ожидают резкие скачки атмосферного давления. Нормальным принято считать атмосферное давление 760 мм. ртутного столба.

«Так, если 3 декабря показания барометров были еще близкими к норме, то в начале недели мы видим резкое падение давления – до 728 мм. рт. ст. К выходным, 8 декабря, значения вернутся к норме, 13–14 декабря атмосферное давление будет повышенным, а затем опять нормализуется»,- отмечает Татьяна Андрухова.

Барнаул днем 6 декабря. Анна Зайкова

Температура показывает зубы

Но ведь совсем недавно по улицам Барнаула текли реки из растаявшего снега, а столбики термометров показывали +4 градуса. Что же пошло не так? Такую резкую смену погоды называют «температурной пилой». В нашем регионе она встречается довольно часто и может происходить не один раз за месяц.

Кстати «пилой» это явление прозвали журналисты, так как очень частые перепады атмосферного давления на графике выглядят как зубья пилы.

Перепады температур связаны с физическими свойствами холодного и теплого воздуха. Холодный воздух плотнее и тяжелее, поэтому он быстро вытесняет тепло мощным потоком.

Барнаул вечером 5 декабря. Дарья Беркетова

Теплый же воздух, имеющий меньшую плотность, действует по-другому. Он словно «обволакивает» холодную воздушную массу и начинает медленно занимать территорию, бывшую под контролем холода. В метеорологии этот процесс называют «затоком». Поэтому похолодание происходит быстро и резко, а потепление – медленно и постепенно.

«С точки зрения физики, холода не существует, а то, что мы называем холодом - это всего лишь недостаточное, с нашей точки зрения, количество тепла. Благодаря собственным ощущениям, мы определяем понятия «тепло» и «холод» в узком диапазоне температур: тело, нагретое выше 60–70 градусов, мы определяем, как очень горячее, а если температура тела ниже 0 градусов, то оно для нас холодное», - рассуждает Татьяна Андрухова.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Новая климатическая эпоха

Такие погодные сюрпризы далеко не последние, и нам еще предстоит столкнуться с новыми причудами природы, по мнению климатолога Алексея Карнаухова. «Меняется климат, наступает другая климатическая эпоха», - говорит специалист.

Ученые отмечают, что обычно циклоны шли по планете и России с запада на восток, благодаря чему сильные холода были «заперты» более теплыми воздушными массами в северных широтах, а более теплые – на юге. Сейчас же все изменилось: циклоны могут двигаться с севера на юг, принося зимой погоду, сочетающую сильные морозы и снег с резкими потеплениями.