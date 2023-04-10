12 апреля
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Жизнь

Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы

Лед на Телецком озере отступает, сообщили сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы.
Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы.
Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Озеро, несмотря на несколько эпизодов похолодания, продолжает освобождаться от ледяных оков.

Процесс разрушения ледяного покрова начинается образованием промоин и пропарин в устьях рек и у отвесных мысов южной и восточной экспозиции.

«Перед началом подвижки льда промоины у главных мысов Телецкого озера достигают 200−700 метров длины. Процесс вскрытия озера происходит по участкам и обычно в последовательности, обратной замерзанию», — отметили в заповеднике.

В феврале 2022 года тонкий лед зашел немного дальше акватории села Яйлю. Однако южнее озеро не замерзло.

«Озеро вновь подтвердило статус одного из немногих незамерзающих водоемов страны», — добавили сотрудники.

К началу апреля ледяной покров пересек самое узкое место озера (мыс Ажи), и продолжил отступать в сторону Артыбаша по широтной части.

5 апреля мелкие фрагменты льда заметили у мыса Кумзир, а сейчас они отступают к кордону Байгазан. Иногда ветер выносит льдины из-за мыса Ажи и они плавают по озеру.

По словам метеорологов, дрейф льда в широтной части озера обычно наблюдают от двух до семи дней. Полное вскрытие озера произойдет к концу мая.

Ранее посетители алтайского заповедника показали, как выглядит Телецкое озеро.

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