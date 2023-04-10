Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы.

Озеро, несмотря на несколько эпизодов похолодания, продолжает освобождаться от ледяных оков.

Процесс разрушения ледяного покрова начинается образованием промоин и пропарин в устьях рек и у отвесных мысов южной и восточной экспозиции.

«Перед началом подвижки льда промоины у главных мысов Телецкого озера достигают 200−700 метров длины. Процесс вскрытия озера происходит по участкам и обычно в последовательности, обратной замерзанию», — отметили в заповеднике.

В феврале 2022 года тонкий лед зашел немного дальше акватории села Яйлю. Однако южнее озеро не замерзло.

«Озеро вновь подтвердило статус одного из немногих незамерзающих водоемов страны», — добавили сотрудники.

К началу апреля ледяной покров пересек самое узкое место озера (мыс Ажи), и продолжил отступать в сторону Артыбаша по широтной части.

5 апреля мелкие фрагменты льда заметили у мыса Кумзир, а сейчас они отступают к кордону Байгазан. Иногда ветер выносит льдины из-за мыса Ажи и они плавают по озеру.

По словам метеорологов, дрейф льда в широтной части озера обычно наблюдают от двух до семи дней. Полное вскрытие озера произойдет к концу мая.

Ранее посетители алтайского заповедника показали, как выглядит Телецкое озеро.