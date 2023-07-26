27 июля
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Жизнь

Телецкое озеро очистили от большого количества рыболовных сетей

Жемчужина Алтайского края - Телецкое озеро - страдает от деятельности человека. Мусор разносится ветрами, случайно попадает с многочисленных катеров, турбаз. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника очистили дно золотого водоема.

Очистка дна Телецкого озера
Очистка дна Телецкого озера
Алтайский биосферный заповедник

Больше всего от мусора страдает незаповедная сторона озера, левый берег. Под безмятежной гладью водоема лежат забытые, запутавшиеся или намеренно выброшенные рыболовные сети.

Сети могут годами лежать на дне озера и продолжать ловить рыбу. Она запутывается в мусоре и медленно погибает. Так может продолжаться вплоть до того, пока сеть не поднимут на поверхность.

"Сложно передать словами запах, источаемый сетями, поднятыми на поверхность после нескольких месяцев на дне. Зрелище «гирлянд» из рыб с разной степенью разложения не менее отвратительное", - сообщают сотрудники заповедника.

Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко и дайверы-волонтеры из Новосибирска, Руслан и Ирина Абушаевы постарались очистить водоем от пагубного мусора. Они вручную доставали сети из мутной воды, которая пришла из-за из Чулышмана.

"Хочется верить, что дайверы будут наслаждаться суровой красотой глубин без сетей и Алтайский заповедник остается на стаже природы Алтая по обе стороны зазеркалья Телецкого озера", - сообщают в ведомстве.

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