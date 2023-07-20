Телеканал «ТВ-3» оштрафовали на 4 млн рублей за фильм с ЛГБТ-контентом

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ-3» на 4 млн рублей по протоколу о демонстрации ЛГБТ-контента несовершеннолетним (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Об этом сообщает Telegarm-канал "Осторожно, новости".

Согласно источнику, телеканал оштрафовали после показа фильма «Пираньи 3D», у которого отсутствовала соответствующая маркировка "18+".

Причиной для возбуждения дела стала сцена, в которой две женщины поцеловались после того, как одна из них выпила текилу из пупка другой.

На суде представители «ТВ-3» заявили, что неверную возрастную маркировку установил прокатчик, и они уже исправили ошибку. Также представители заверили, что сцена с девушками не центральная в фильме.

Ранее замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на 1 млн рублей за демонстрацию фильмом с ЛГБТ.

Маркировка "18+" отсутствовала у фильмов "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".