Tele2 улучшила мобильный интернет в Барнауле и Яровом.

За год потребление мобильного интернета в Барнауле выросло на 30%, в Яровом — на 34%. Чтобы емкость сети соответствовала потребностям клиентов, с начала года Tele2 провела работы по изменению высоты подвеса антенн, точной настройке углов наклона передатчиков, агрегации (объединению) частот, размещению дополнительного оборудования. Это позволило расширить зоны обслуживания базовых станций, сохранив при этом комфортную скорость интернета.

В Барнауле Tele2 улучшила мобильный интернет на проспекте Строителей, улицах Малахова и Шукшина, в микрорайоне Сулима и рабочем поселке Южном. В Яровом оператор увеличил емкость сети на улицах Мира, 40 лет Октября, Гагарина, Пушкина, Чапаева, Алтайской, Северной, Садовой и в СНТ «Химик-1».

Также в Барнауле и других городах Алтайского края инженеры Tele2 выполнили больше 150 точечных настроек сети — изменений углов наклона антенн. Чаще всего настройка требуется из-за строительства зданий, которые препятствуют проникновению сигнала. После оптимизации базовые станции могут обслуживать больше клиентов, а трафик голосовой связи и мобильного интернета вырастает в среднем в полтора раза.