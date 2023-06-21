Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Бийском краеведческом музее.

МТС сообщает о внедрении IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга климата в фондах Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки. Установка умных датчиков позволит обеспечить сохранность 50 тысяч редких и ценных объектов музейной коллекции. Данные об основных климатических показателях внутри помещений будут накапливаться и храниться в облаке МТС.

Специалисты МТС установили в фондах музея интеллектуальные цифровые датчики, работающие на базе сети интернета вещей NB-IoT. С их помощью создаются оптимальные условия для фиксации температуры и влажности при хранении редких книг, оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и камни, документов, экспонатов декоративно-прикладного искусства, часть из которых является раритетными и имеет более чем двухсотлетнюю историю. В их числе, например, собрание старопечатных и рукописных книг, которое насчитывает около ста единиц хранения. Хронологические рамки коллекции охватывают вторую половину семнадцатого – начало двадцатого веков. Самые древние книги датируются семнадцатым веком: это «Жития святых» и «Венец веры кафолической» под авторством Симеона Полоцкого — уроженца Полоцка, иеромонаха, писателя, известного также как воспитателя детей царя Алексея Михайловича.

Интеллектуальная система «Цельсиум» будет круглосуточно контролировать параметры и оповещать ответственных сотрудников музея о текущей ситуации с помощью специального онлайн-приложения. Система позволит не только следить за текущей ситуацией, но и видеть, как изменялись температура, влажность и давление в помещениях за какой-либо период, а также получать экстренное сообщение, если произошли резкие отклонения от нормы.

Мы уверены, что цифровые технологии должны служить людям: решать проблемы, упрощать жизнь, помогать развивать и сохранять культурные ценности — как материальные, так и духовные. Наши датчики микроклимата уже сейчас установлены в музеях и библиотеках Томска, Югры, Норильска и других городов России. И я рад, что теперь наши интеллектуальные системы будет служить Бийскому краеведческому музею, в котором хранятся самые ценные объекты истории и природы Алтая, — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Бийском краеведческом музее. Фото предоставлено компанией МТС.