Театр драмы отметит День космонавтики спектаклем о Германе Титове

12 апреля, в День космонавтики в Доме культуры села Полковниково Алтайский краевой театр драмы представит премьерный спектакль о Герое Советского Союза, уроженце Алтайского края Германе Степановиче Титове.
Над биографическим материалом и спектаклем работал режиссер Дмитрий Огородников, знакомый барнаульскому зрителю по постановкам «Дни нашей жизни» и «Дело Кречинского».
Для создания инсценировки использовали материалы Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова. Спектакль о космонавте документальный.
Постановка расскажет о том, что привело Германа Титова к космосу, и через что проходили многие другие люди, стремившиеся стать первопроходцами в космическом пространстве.
В спектакле заняты Евгений Бакуменко, Екатерина Порсева, Татьяна Гуртякова, Иван Молодов, Данила Никоноров, Артем Казаков.
На сцене Алтайского краевого театра драмы премьерный показ спектакля «Титов. Долгое ожидание» состоится 13 и 14 апреля в 17:30.
Ранее Алтайский краевой театр драмы представил на сцене роман-антиутопию "Саша, привет!".
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