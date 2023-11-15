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Тарифы ЖКХ, обращение к барнаульцам и новый закон. Что произошло в Алтайском крае 15 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае установили предельный рост тарифов ЖКХ на второе полугодие 2024 года: 9,3%. Допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам может составлять 4,9%.
  • Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков рассказали, как в Барнауле будут строить новый аэровокзал и зачем он вообще нужен.
  • В России вступил в силу закон о защите прав граждан от навязывания товаров и услуг. Мы попросили юриста, доцента кафедры гражданского прав АлтГУ Ирину Кирюшину объяснить, в чем его суть.
  • В барнаульском парке «Изумрудный» так и не смогли выловить цветных карпов из пруда — они все еще остаются подо льдом. Вероятно, их оставят там на зимовку.
  • После аварии на улице Аванесова в Барнауле, где погибла 8-летняя девочка-пешеход, ГИБДД выпустила обращение к жителям города.

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