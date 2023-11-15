Тарифы ЖКХ, обращение к барнаульцам и новый закон. Что произошло в Алтайском крае 15 ноября

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- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков рассказали, как в Барнауле будут строить новый аэровокзал и зачем он вообще нужен.
- В России вступил в силу закон о защите прав граждан от навязывания товаров и услуг. Мы попросили юриста, доцента кафедры гражданского прав АлтГУ Ирину Кирюшину объяснить, в чем его суть.
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