Тамагочи в перьях. Телефонная игра с попугаем влюбила в себя и довела до слез пользователей

В магазинах AppStore и Google Play появилась новая необычная игра под названием Bird Alone. В ней пользователю предлагают общаться с попугаем ара и впоследствии подружиться с ним. Однако есть кое-что, что очень огорчило и довело до слез людей. Подробнее - в материале altapress.ru.

Что это за игра?

Игру создал Джордж Бачелор, который известен своими играми «Hot Date» и «Far From Noise». Она вышла в 2020 году.

Игра рассчитана на общение с пользователем. Перед игроком предстает красный попугай ара, которого можно назвать, как захочется. Он может поддержать пользователя, рассказать ему о своих переживаниях, создавать поэмы и играть в мини-игры.

Игрок может общаться с попугаем два раза в день. В течение времени в приложении будут открываться новые мини-игры и возможности взаимодействия с попугаем.

Начало игры бесплатное, однако для полного прохождения требуется заплатить. Приложение доступно на русском языке.

Игра Bird Alone App Store Игра Bird Alone App Store Игра Bird Alone App Store Игра Bird Alone App Store Игра Bird Alone App Store Игра Bird Alone App Store

Что не понравилось пользователям?

Казалось бы, данная игра может иметь терапевтический эффект для одиноких людей. Разговаривая с игровой птичкой, они могли поведать ему о своих проблемах и получить поддержку. Для многих пользователей он стал настоящим другом.

Однако в какой-то момент попугай просто умирает - как в бесплатной, так и в платной версии. Эта неожиданность многим игрокам разбила сердце, а некоторых даже довело до депрессии.

Для чего создатель игры задумал смерть птицы - для реалистичности или же для эмоциональной встряски - неизвестно.