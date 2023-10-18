Святая Харитина. Народные традиции 18 октября

18 октября проходит церковный день памяти святой Харитины и народный праздник Первые холстины. Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Харитины, жившей в III-IV веке.

Традиции Святой Харитины

На Руси к этому дню заканчивали работы в поле, саду и на огороде, приготовления к зиме, заготовки на зиму, потому приступали к рукоделиям. Женщины садились за ткацкие станки, начинали делать холсты.

Мужчины с этого дня приступали к изготовлению валенок — главной зимней обуви в старину.

Необходимо следить за погодой, одеваться так, чтобы не замерзнуть. По поверьям, в этот день повсюду бродит нечисть, которая вредит людям, насылает болезни, и простуду будет не так просто вылечить.

Отправляясь на свидание или встречу с человеком, который нравится, стоит надеть вещи красного цвета или хотя бы один элемент гардероба такого цвета — привлечет успехи в любви.

Сон в ночь на 18 октября может показать такие вещи, которые заставят переосмыслить свои поступки, поведение, свой путь или даже всю жизнь. Сновидение способно указать на источник страхов и переживаний, после чего человек сможет от них избавиться.

Белочка, осень. СС0

Что нельзя делать 18 октября

Носить темные вещи, особенно ходить в такой одежде на важные встречи, свидания, ответственные мероприятия — притянуть к себе неудачи.

Надевать совершенно новые вещи, то есть те, которые вы купили или сделали, но еще ни разу не носили — к череде проблем в течение дня.

Лениться, целый день ничего не делать — к неприятностям в работе, финансах, деятельности.

Завидовать чужому добру и успехам, желать чужого, иначе удачи в жизни не будет.

Хвалиться своими успехами и достижениями, красотой, имуществом, вещами. Тот, кто хвалится сегодня, может лишиться того, чем гордится.

Осень. Ребенок гуляет. СС0

Народные приметы на Святую Харитину

Вороны и галки вьются в небе — к снегу.

Облака против ветра плывут — будет снег.

Безветренная погода — похолодает.

Снега нет — до зимы еще долго.

Снег выпал и вишня полностью облетела от листьев — скоро придет зима

Чайки раскричались и летают стаями — перед дождем.

Слышится треск деревьев в лесу — к хорошей погоде.

Туман исчез сразу после восхода солнца — к хорошей погоде.

На дубах и березах еще есть листья — к суровой зиме.

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