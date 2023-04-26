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Жизнь

Свиристели, «чижи» и письмо президенту. Что произошло 26 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле открылся центр сердечно-сосудистой хирургии. Теперь врачи кардиодиспансера и клинической больницы будут работать вместе. Зачем нужен этот центр, рассказал его руководитель, сосудистый хирург Дмитрий Ананьев.
  • Жильцы деревянного дома в центре Барнаула не могут добиться его сноса. Несмотря на то, что здание признали аварийным еще при советской власти, с них вновь требуют результатов экспертизы. Люди даже написали в администрацию президента — но получили ответ, который их разочаровал.
  • Виктор Томенко заявил, что за последние 10 лет в Алтайском крае в три раза выросли объемы высокотехнологической медицинской помощи. По словам губернатора, такую помощь в регионе получают 18 тыс. пациентов в год.
  • Жители Барнаула стали встречать на улицах опьяневших свиристелей: птицы наедаются забродившими яблочками и рябиной и «валятся с ног». Почитайте, что нужно сделать, если вы увидели такого свиристеля.
  • В Алтайском театре драмы выступила группа «Чиж & Co». Смотрите репортаж с концерта — о драйве, ностальгии, танцах на задних рядах и аудиокассетах в фойе.
  • Почти 300 объектов культуры в Алтайском крае нуждаются в капитальном ремонте — об этом сообщила министр Елена Безрукова. Кроме того, в сельской местности нужно построить 30 новых. Сейчас в крае ремонтируют примерно по 60 культурных объектов в год.
  • Крупный пожар в Знаменском лесничестве едва не добрался до поселков в Хабарском районе. Пожарные работали 15 часов и прошли пешком почти 5 км, зато остановили возгорание и заодно спасли двух косуль.
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