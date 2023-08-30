31 августа
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Жизнь

Светские новости: Надежда Кадышева сменила имидж и появилась на публике в новом образе. Фото

Певица Надежда Кадышева в последнее время почти не появляется на светских мероприятиях.

Надежда Кадышева.
Надежда Кадышева.
youtube.com

Однако преданным поклонникам ее таланта удалось сфотографироваться с народной артисткой России после концерта, пишет "Светская жизнь".

Певицу сфотографировали в обычной тунике вместо концертного костюма с кринолином. Волосы в легком беспорядке. На лице есть макияж, но не яркий.

Многим образ Кадышевой без начеса-гнезда, яркой "штукатурки" понравился. Хотя некоторые отметили, что 64-летняя певица выглядит болезненно, пишет mail.ru.

Между тем Кадышева не скрывает косметологических манипуляций и призывает ровесниц следить за своей внешностью и не бояться "пластики".

Ранее "чистым сексом" назвала выступления Кадышевой известная телеведущая. Об этом заявила Яна Чурикова. Вместе с Ларисой Долиной и Сати Казановой артистка исполнила песню «Ивушки» в 2002 году на "Фабрике звезд".

«Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный», — сказала телеведущая.

До 2021 года Кадышева активно гастролировала по стране с народными песнями. С прошлого года певица приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

В 2020 году в сети обсуждали, как Кадышева якобы «вмазала» Бабкиной баяном. Однако концертный директор Бабкиной Сергей Горох заявил, что певицы никогда не конфликтовали.

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