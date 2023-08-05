5 августа
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Жизнь

Светофоры, штопор и горизонт. Три диковинных праздника отмечают 5 августа

Три необычных и даже странных праздника отмечают в мире 5 августа - рассказываем о них подробнее.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Международный день светофора

5 августа 1914 года на одной из центральных улиц американского Кливленда был установлен предшественник светофора. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении цвета издавал громкий звуковой сигнал.

Однако, некоторые историки считают, что изобретателем первого в мире светофора является британец Джей Найт. Придуманный им аппарат был установлен в 1868 году около здания лондонского парламента.

День разглядывания горизонта

5 августа отмечается пока еще малоизвестный широкой публике праздник – день разглядывания горизонта. Как говорил старик Хоттабыч в одноименном фильме «Горизонт – воображаемая линия или место встречи небесного купола с землей».

В этот день стоит выйти на открытое место и провести хотя бы полчаса, глядя вдаль и высвобождая из воображения картинки.

День распрямившегося штопора

5 августа 1883 году был запатентован «распрямившийся штопор» или «штопор официанта».

Он удобен тем, что позволяет открывать не только короткие, но и нестандартные, длинные пробки.

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