Свайп вправо. Где знакомиться барнаульцам после ухода Tinder из России

Крупный сервис знакомств Tinder объявил об уходе из России и планирует завершить деятельность в стране в конце июня. За годы работы это приложение стало привычной платформой для онлайн-знакомств для большого числа барнаульцев. О том, где теперь барнаульцам искать друзей и вторую половинку — в обзоре altapress.ru.

Поиски во "всемирной паутине"

С развитием дейтинговых приложений значительная часть барнаульцев стала предпочитать знакомиться и искать вторую половинку именно в интернете. Однако, после ухода Tinder в июне 2023 года, а также приостановки работы Badoo в России весной 2022 года, на рынке онлайн-приложений и сайтов для знакомств остается большое количество игроков.

1. Мамба

Сервис «Мамба» существует около 20 лет и за это время стал очень похож на Tinder. Здесь также есть свайпы, суперлайки и интересы в тегах. Механика поиска стандартна — если вам нравится пользователь, вы смахиваете его вправо, если нет — влево. Если понравившийся вам человек тоже отметит вас, то откроется чат и вы сможете пообщаться.

Мамба. ru.wikipedia.org.

Пользователям предлагают заполнить анкету из стандартных пунктов и рассказать о возрасте, внешности, отношении к курению и алкоголю. Кроме того, в приложении есть возможность посмотреть другие анкеты, чьи владельцы находятся в одном с вами городе.

2. Teamo

Пользователя при регистрации в этом приложении ждет долгое заполнение анкеты. Значительная часть вопросов анкеты касается характера, а также психологического портрета личности.

В отличие от многих других приложений, этот сервис позиционирует себя как сервис для поиска именно серьезных отношений. Здесь вас может ожидать знакомство с людьми, с которыми в других обстоятельствах вы никогда бы не встретились.

Teamo. Скриншот официального сайта.

При поиске пары приложение учитывает не только внешние или возрастные показатели, но и другие важные параметры: отношение к любви, работе, отдыху, детям. По результатам теста сервис покажет психологическую совместимость с предполагаемыми партнерами и позволит написать им при условии взаимной симпатии.

3. Tabor

Помимо стандартных функций — поиска по географии, возрасту, фотографии, — здесь есть аналог ленты новостей, такой, какой она бывает в социальных сетях.

Tabor.ru. Скриншот официального сайта.

Выбирая из актуальных тегов — рукоделие, путешествия, психология и еще десятков других — вы можете формировать умную ленту и знакомиться с заинтересовавшими вас авторами. Для любителей живого общения есть опция голосовых сообщений, для тех, кто предпочитает текст, — бесплатные стикеры и эмодзи, чтобы добавить диалогам яркости.

4. Pure

Долгое время это приложение существовало исключительно ради one-stand-night — знакомств на одну ночь. Однако недавно в приложении появилась возможность поиска партнера для серьезных и длительных отношений.

Pure. Скриншот официального сайта.

В отличие от многих других сервисов для знакомств, это приложение платное, но только для мужчин. Цены варьируются от 599 рублей за неделю до 5 499 рублей за год.

5. VK Знакомства

В социальной сети VK есть специальный сервис «VK Знакомства». Он появился в ноябре 2021 г., открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Погода», «Чекбэк», «Звонки» и т. д.

VK Знакомства. vk.company

Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во «ВКонтакте», а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен.

Кроме того, СМИ сообщали, что VK разрабатывает собственное отдельное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт в соцсети. Запуск приложения может состояться уже в 2023 году

6. Леонардо Дайвинчик

Помимо специальных сервисов, в социальных сетях работают специальные чат-боты. Одним из крупнейших таких ботов является Леонардо Дай Винчик.

Леонардо Дайвинчик. Официальная страница сервиса ВКонтакте.

Он работает во ВКонтакте, в Telegram и отличается минималистичностью. Анкета состоит из одной фотографии, небольшого раздела «О себе» и личных данных — имени и возраста. Анкету собеседника можно либо лайкнуть, либо отклонить.

Хорошо забытое старое

Помимо дейтинговых приложений сохраняются старые способы знакомств. В некоторых газетах сохраняется раздел «Знакомства», куда можно подать объявление. Правда, пользуются этим способом, в основном люди преклонного возраста.

Газета. CC0

Некоторое время назад в Барнауле проводились клубы «быстрых свиданий». У людей, посетивших встречу, было всего несколько минут на то, чтоб успеть рассказать о себе и узнать собеседника. Однако, сейчас активность этих подобных встреч сошла на нет.

Также в Барнауле продолжают работать брачные агентства. По данным сервиса 2gis, в городе функционируют четыре таких заведения.