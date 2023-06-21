Свалки сваливают. Алтайский край очищает свою экологическую репутацию

Алтайский край все чище и чище
Борьба со стихийными свалками осложняется тем фактом, что они ежегодно образуются десятками и даже сотнями, поэтому добиться положительной динамики — задача непростая. В Алтайском крае на конец 2021 года насчитывалось 72 несанкционированных свалки, а на конец 2022 — 49.
Таким образом, может показаться, что за год ликвидировано 23 свалки и это, кстати, самый высокий показатель в СФО. Однако если углубляться в детали, то обнаружится, что за минувший год в крае появилось 189 новых стихийных свалок, а общее количество ликвидированных в 2022 году достигло 212 единиц.
Генерация мусора
По скорости образования новых свалок Алтайский край занял первое место в Сибири, а Республика Алтай — последнее. За год их появилось:
- Алтайский край — 189;
- Иркутская область — 184;
- Омская область — 165;
- Тыва — 141;
- Красноярский край — 120;
- Новосибирская область — 112;
- Томская область — 99;
- Хакасия — 91;
- Кузбасс — 18;
- Республика Алтай — 17.
Несмотря на это, Алтайскому краю, как и Республике Алтай по итогам года все же удалось добиться положительной динамики.
Где борьба за чистоту идет успешно
Если рассматривать динамику ликвидации свалок, то положительных результатов по итогам 2022 года в СФО удалось добиться лишь половине регионов. В Иркутской области количество свалок сократилось на 20 единиц, в Томской — на 19, в Омской — на 17. Пятью свалками меньше стало в Республике Алтай.
В остальных субъектах наблюдался прирост. В Кузбассе прибавилось две свалки, в Хакасии — 19, в Красноярском крае — 37, в Новосибирской области — 40. Самая плохая динамика отмечается в Тыве — здесь стало на 98 свалок больше, чем годом ранее.
Ликвидация свалок в СФО
Если смотреть на абсолютные значения, то, как уже говорилось выше, наибольшее количество свалок за год уничтожено в Алтайском крае (212 объектов). Кроме того, 204 объекта ликвидировано в Иркутской области, 182 — в Омской, 118 — в Томской, 83 — в Красноярском крае, по 72 — в Новосибирской области и Хакасии, 43 — в Тыве, 22 — в Республике Алтай и 16 — в Кузбассе.
Свалки Сибири
По общему количеству несанкционированных свалок на конец 2022 года регионы Сибири расположились следующим образом:
- Красноярский край — 399;
- Томская область — 396;
- Иркутская область — 277;
- Новосибирская область — 273;
- Республика Тыва — 160;
- Республика Хакасия — 134;
- Омская область — 81;
- Республика Алтай — 75;
- Алтайский край — 49;
- Кемеровская область — 35.
Таким образом, оба Алтая, наряду с Кузбассом, вошли в тройку наименее замусоренных регионов Сибири.