Свадьба, ставшая «делом», и исповеди актрис. Чем закроет сезон алтайский театр драмы

Основная сцена
Один из спектаклей — «Дело Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина — готовит режиссер Дмитрий Огородников.
В основе пьесы — известная история о проигравшемся шулере, который притворяется порядочным светским человеком и влюбляет в себя дочь богатого помещика, воспользовавшись его доверием.
Постановка расскажет о несбывшихся мечтах, про истоки пороков главного героя и о мире его глазами. Мире, которым можно воспользоваться, взяв все, что хочешь.
В спектакле заняты народный артист России Георгий Обухов, заслуженный артист РФ Эдуард Тимошенко, артисты Лена Кегелева, Константин Кольцов. Роль главного героя репетирует Александр Рогозин.
Это будет уже третья постановка Огородникова в Барнауле. Первые две — «Дни нашей жизни» по Леониду Андрееву и «Алиса в Зазеркалье» по сказке Льюиса Кэрролла.
Уже завтра, 22 апреля, станет известно, получит ли уральский режиссер национальную премию «Золотая маска» по итогам прошлого сезона. В список номинантов среди спектаклей малой формы попал его «КУБ» молодежной студии-театра из Пермского края.
Экспериментальная сцена
Совсем иная по характеру и жанру зрителей ждет вторая постановка. Она же станет заключительной премьерой сезона — спектакль-сторителлинг «Мамино платье».
Режиссером стала Татьяна Тимофеева, драматург — Алексей Житковский.
Пространством спектакля стали воспоминания из личных историй актрис театра — трогательных, грустных и смешных. Из них вырастает мир детства, наполненный близкими людьми и важными событиями.
В постановке сыграют Елена Адушева, Анна Бекчанова, Екатерина Боярова, Татьяна Гуртякова, Елена Зотова, Антонина Олесик, Тамара Павлова, Екатерина Порсева, Любовь Сорокина и Владимир Черепанов.
Без появления на сцене, только голосом, в спектакле будут задействованы заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина и Татьяна Королева.
Ранее барнаульские кукольники рассказали о конкурсном показе на «Золотой маске».