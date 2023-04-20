21 апреля
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Жизнь

Суровую весну показали в алтайском заповеднике

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поделились фотографиями прошлых лет и сравнили их с весной 2023 года.

Весна. Цветы. Природа.
Весна. Цветы. Природа.
Александр Лотов

В прошлые годы весной природа активно оживала. Например, в прошлом апреле на Алтае было +22.

В 2023 году погода удивила всех: морозы стали рекордными для региона за много лет. Многие растения начали распускаться в начале весны, но из-за холода этот процесс замедлился.

Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
Лия Светоляр
Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
Лия Светоляр
Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
Лия Светоляр
Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
Лия Светоляр

Сейчас на берегу Телецкого озера прошел очередной снегопад. Массово цветущие первоцветы накрыло пушистым одеялом снега.

Ранее мы показывали, как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму.

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