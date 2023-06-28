Суровый сибирский «капустник». Как женщины-заключенные трудятся на полях в Алтайском крае

От прополки до засолки
Мы застали на работах в капустном поле 17 человек. Женщины занимались прополкой. Все они отбывали наказание впервые. Труд полностью ручной — вручную садят, сеют и собирают урожай. Техника используется лишь для вспашки, фрезирования и межрядной обработки. При нас заключенные занимались прополкой.
Как рассказала замначальник ИК-6 майор внутренней службы Екатерина Дудко, в этом году на полях колонии отведено 7,2 га под капусту, 6,8 га — под морковь и 5,2 га — под свеклу. Продукты после сбора урожая проходят калибровку — слишком мелкие или слишком крупные отправляются на засолку.