7 августа
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Жизнь

Супруги из Алтайского края стали самыми популярными блогерами

Семья Луневых из Топчихинского района рассказывают подписчикам о своей деревенской жизни.

Девушка, телефон.
Девушка, телефон.
Фото источник ru.freepik.com

Они известны подписчикам как Андрей и Люся Лунёвы. Поначалу выкладывали видео о своей деревенской жизни. В самом начале своей карьеры у них был телефон за 3 тыс. рублей.

Очень популярны видео о засолке, Андрей снимет целые пособия. Сами супруги уже три года едят мясные и рыбные консервы собственного приготовления. Подписчики постоянно просят поделиться рецептами деревенских заготовок и хозяйскими хитростями, подчеркивают Вести Алтай.

Сейчас Лунёвы есть во всех соцсетях, дополнительно зарабатывают на рекламе. В месяц выходит вторая зарплата Андрея.

К негативным комментариям Лунёвы относятся философски: они сами выбрали этот путь. И продолжают показывать всем свою обычную жизнь без прикрас. У супругов есть только два табу: с подписчиками они не делятся проблемами, ведь у каждого своих хватает. И не говорят о политике. В остальном – жизнь, как она есть.

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