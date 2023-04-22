23 апреля
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Жизнь

Супергерои-старшеклассники и «Мстители» XIX века. Нейросеть нарисовала героев киновселенной Marvel

Воображение нейросети не знает границ. В этот раз она представила героев известной киновселенной в разных обличиях. Altapress.ru сделал подборку.

Кадр из фильма "Первый мститель. Противостояние".
Кадр из фильма "Первый мститель. Противостояние".
www.kinopoisk.ru

Если бы известный нам супергерои существовали в XIX веке, то они выглядели бы именно так.

А еще все тех же героев Marvel нейросеть изобразила как старшеклассников, которые фотографируются на выпускной альбом.

Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»
Супергерои как старшеклассники.
Супергерои как старшеклассники.
«MidJourney. Нейросети»

Ранее нейросеть нарисовала персонажей «Звездных войн» как героев русских сказок.

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