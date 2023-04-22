Супергерои-старшеклассники и «Мстители» XIX века. Нейросеть нарисовала героев киновселенной Marvel

Воображение нейросети не знает границ. В этот раз она представила героев известной киновселенной в разных обличиях. Altapress.ru сделал подборку.

Если бы известный нам супергерои существовали в XIX веке, то они выглядели бы именно так.

А еще все тех же героев Marvel нейросеть изобразила как старшеклассников, которые фотографируются на выпускной альбом.

Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети» Супергерои как старшеклассники. «MidJourney. Нейросети»

Ранее нейросеть нарисовала персонажей «Звездных войн» как героев русских сказок.