Сугробы в Москве местами выросли до одного метра

15 декабря на улицы выпадет 8 см осадков.
Дорожные службы работают без остановок. В Москве собираются пробки. Власти рекомендуют не ездить на автомобилях. А пешеходам - смотреть под ноги. Гололед в столице тоже есть.
Снег в Москве продолжает падать. Уже к середине декабря сугробы местами достигают 1 м и 10 см, сообщает местный гидрометцентр.
15 декабря на улицы выпадет 8 см осадков.
Дорожные службы работают без остановок. В Москве собираются пробки. Власти рекомендуют не ездить на автомобилях. А пешеходам - смотреть под ноги. Гололед в столице тоже есть.
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