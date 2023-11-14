16 ноября
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Жизнь

Судебные приставы и энергетики провели рейды по должникам

Судебные приставы совместно с сотрудниками компании «Алтайэнергосбыт» провели рейды по должникам за электроэнергию в Бийске и Бийском районе. Общая сумма задолженности физических лиц по данной территории превышает 40 млн рублей.

«Алтайэнергосбыт» рекомендует клиентам вовремя оплачивать счета.
«Алтайэнергосбыт» рекомендует клиентам вовремя оплачивать счета.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Энергокомпания до последнего пытается идти навстречу клиентам. В случае сложной жизненной ситуации у потребителя электроэнергии есть возможность заключить с АО «Алтайэнергосбыт» соглашение о реструктуризации задолженности.

Если потребитель не исполняет обязанности по оплате электроэнергии, то изначально мы информируем его об этом посредством СМС и автообзвонов. Если он и после этого не идёт на контакт и не оплачивает долг, мы вынуждены обращаться в суд. После чего за дело берутся судебные приставы, — отмечает начальник бийского клиентского офиса «Центральный» Андрей Юрлов.

В ходе последнего выездного мероприятия в Бийске судебные приставы наложили арест на бытовую технику двух злостных неплательщиков. Чтобы имущество не было передано на реализацию для оплаты исковых требований, собственникам необходимо погасить долг. Последние пообещали сделать это в кратчайшие сроки.

«Алтайэнергосбыт» рекомендует клиентам вовремя оплачивать счета, тем более сегодня сделать это довольно просто. Достаточно зайти в личный кабинет клиента на сайте энергокомпании или в его аналог — мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт». Там же можно передать показания прибора учёта, в том числе за своих родителей, посмотреть историю начислений и оплат, задать вопрос специалисту и многое другое.

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