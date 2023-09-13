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Жизнь

Суд с мэрией, убийство врача и история Пристани. Что произошло в Алтайском крае 13 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Алтайский край впервые посетил главный трансплантолог России Сергей Готье. Он пробудет здесь три дня и уже обсудил с местными специалистами, можно ли (и как) вывести трансплантологию региона на новый уровень.
  • В Барнауле отремонтируют здание бывшего «Дома науки и техники» на проспекте Ленина. Для этого мэрии пришлось судиться с его собственником — московским Центром по обеспечению деятельности казначейства России.
  • В Москве обнаружили обезглавленное тело врача Доржо Аюшеева — выпускника Алтайского государственного медицинского университета.
  • В центре Барнаула на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Союза Республик автомобиль сбил мотоциклиста. Мотоциклист погиб.
  • В Алтайском музыкальном театре готовят премьеру спектакля «Пиковая дама». Обещают, что он будет модным и молодежным.
  • В селе Усть-Чарышская Пристань до сих пор можно увидеть настоящую деревянную мельницу, Нобельскую гору и дома купцов. А вы знали, что когда-то его жители мечтали переименовать село в честь Александра III и добивались статуса города? Вот история Пристани.
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