1 сентября
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Жизнь

Суд расставил точки по делу рубцовского школьника, который ударил тренера

Алтайский краевой суд оправдал рубцовского школьника, на которого заявил тренер по футболу за умышленное причинение вреда здоровью, пишет Mash Siberia.

Суд.
Суд.
unsplash.com

По утверждению тренера, мальчик ударил его локтем в живот, что привело к повреждению внутренних органов.

Суд возбудил уголовное дело и признал мальчика виновным.

Но семья обвиняемого подала на апелляцию и решение суда отменили.

Предполагается, что семья мальчика получит компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей. По данным следствия, на участке трассы в Тогульском районе обвиняемый ехал за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Не справился с управлением и съехал в кювет. Находящиеся в автомобиле 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком погибли на месте.

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