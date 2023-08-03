Суд признал бронь недостаточным основанием для отсрочки от мобилизации. Что это значит

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Что представляет из себя бронь мобилизации, защищает ли она на самом деле?

Бронь - это временная отсрочка от призыва, мобилизации и мобилизационной подготовки для сотрудников госорганов, местных органов власти и компаний, которые государство считает критически важными.

Россияне с бронью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время.

Бронь выдается не навсегда, а на определенный период, который устанавливает военкомат. Например, на полгода или год.