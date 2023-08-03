Суд признал бронь недостаточным основанием для отсрочки от мобилизации. Что это значит

Такое решение принял Сургутский городской суд и утвердила апелляционная комиссия, сообщает RTVI.
В карточке дела на сайте суда содержится отсылка к пятому пункту Общего раздела Методических рекомендаций.
«Бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — написано в самом решении.
Бронь - это временная отсрочка от призыва, мобилизации и мобилизационной подготовки для сотрудников госорганов, местных органов власти и компаний, которые государство считает критически важными.
Россияне с бронью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время.
Бронь выдается не навсегда, а на определенный период, который устанавливает военкомат. Например, на полгода или год.
В списке 23 отрасли, работникам которых положена бронь. Также сотрудник должен выполнять функции, которые критически важны для работоспособности предприятия. Список сотрудников определяет работодатель, затем его подают в военкомат. Бронь положена только тем, кто устроился на работу в нужной отрасли до объявления частичной мобилизации, стаж не имеет значения;
- Бронь положена имеющим категорию «Д» в военном билете;
- В случае достижения определенного возраста также дается бронь. Рядовым или сержантом уже нельзя стать в 50 лет, младшим офицером - в 60 лет, старшим офицером - в 65 лет;
- Сотрудникам Государственной противопожарной службы, состоящим на специальном воинском учете;
- Болеющим ВИЧ/СПИД. Также состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах;
- Находящимся под административным надзором после освобождения из тюрьмы.
Вместе с недавно принятым законом, неявка по повестке будет грозить штрафом до 30 тыс. рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до трех тыс. рублей.
К тому же, теперь повестка попадает в реестр сразу, как только ее направляют по месту жительства, учебы или работы призывника. С этого момента она уже считается полученной.
Власти ужесточили законодательство, которое регулирует проведение призыва и наказания за нарушение этих правил.
Кроме того, Госдума приняла закон о повышении призывного возраста не в том варианте, который обсуждался ранее (перенос возрастного диапазона на 21-30 лет), а с расширением от 18 лет до 30. При этом в ходе обсуждения законопроекта решили отказаться от обещанного поэтапного повышения.
Эти изменения утвердил и Совет Федерации.
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