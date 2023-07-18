Суд изъял у Блиновской более 20 объектов недвижимости

Пресненский суд Москвы, в рамках уголовного дела о неуплате налогов около 1 млрд рублей, наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Елены Блиновской.
Среди недвижимости блогера жилые и нежилые помещения в Ярославской и Московской области, а так же элитная квартира в столице.
Как известно, адвокаты Елены Блиновской подали обжалование на данное решение суда.
Также у блогерши арестовали денежные средства на 50 счетах в различных банках.
Были изъяты денежные средства в различных валютах, номиналом около 100 млн рублей.
Помимо этого, у Елены Блиновской арестовали коллекционные монеты.
Ранее мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов.