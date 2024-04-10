12 апреля
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Жизнь

Суд ЕС отменил персональные санкции против российских бизнесменов

Судом Евросоюза были отменены санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена, об этом сообщают РИА Новости.

Михаил Фридман.
Михаил Фридман.
Фото: Кирилл Гужвинский

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российского предпринимателя Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза.

Председатель суда заявил, что соответствующие постановления Совета Евросоюза «отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц».

Также отмечается, что суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы предпринимателя, которые связаны с рассмотрением этого дела.

Ранее стало известно почему Фридман переехал из Британии.

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