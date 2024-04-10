Суд ЕС отменил персональные санкции против российских бизнесменов

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российского предпринимателя Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза.
Председатель суда заявил, что соответствующие постановления Совета Евросоюза «отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц».
Также отмечается, что суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы предпринимателя, которые связаны с рассмотрением этого дела.
Ранее стало известно почему Фридман переехал из Британии.
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