Студенток в декрете хотят переводить на бюджет в университете

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков подготовил проект, согласно которому предлагается переводить студенток в декрете на бюджет. Об этом сообщает ТАСС .

Даванков отметил, что в редких случаях молодые мамы возвращаются на платное обучение, так как у семьи появляются расходы на ребенка. В связи с этим его законопроект должен помочь девушкам вернуться к обучению в любой момент после рождения ребенка и закончить учебу в университете.

По его словам, беременность не должна быть причиной ухода из университета навсегда.

Данный проект должен внести изменения в статью закона «Об образовании в Российской Федерации».

Авторы законопроекта заявили, что на данный момент не могут рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации проекта.

Это связано с тем, что в открытом доступе нет информации о числе женщин, которые родили ребенка в период обучения в университете и не получили возможности перевестись на бюджет.

Ранее правительство предложило увольнять проректоров вузов, в которых нет патриотических организаций.