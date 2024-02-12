13 февраля
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Жизнь

Студент АГАУ получил 1 млн рублей на разработку кормоконструктора и стал лауреатом престижного конкурса

8 февраля в рамках Недели науки в Ульяновске состоялся финал Национального конкурса инновационных проектов молодых ученых «UL- INNOVO-2024», приуроченного к 300-летию Российской академии наук.

Иван Лопатин.
Иван Лопатин.
Предоставлено altapress.ru

Известно, что конкурс проходил в два этапа.

Первый (заочный) этап проходил с 1 октября по 31 декабря прошлого года. Всего отобрали 24 лучших проекта в трех номинациях: «Лучший инновационный проект в области агро-, био- и продовольственных технологий», «Лучший инновационный проект в области живых систем», «Лучший инновационный проект в области машиностроения и энергетики».

В финал вошел студент 4 курса Инженерного факультета Иван Лопатин из АГАУ. Он представлял проект модульной кормоприготовительной установки для животноводческих хозяйств «Кормо-Конструктор».

Финал конкурса прошел 8 февраля в формате видеоконференцсвязи.

Ивана Лопатина признали лауреатом второй степени в номинации «Лучший инновационный проект в области машиностроения и энергетики».

Ранее стало известно, как студент АГАУ получил миллион рублей на разработку кормоконструктора.

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