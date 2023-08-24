Работы по строительству пристроя к школе №98 завершаются в барнаульском селе Власиха. 24 августа здесь побывали глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, проверив ход работ и пообщавшись с представителями застройщика, родителями.

Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле.

Отметим, что сегодня во Власихе проживает порядка 13 тысяч человек, и население села постоянно увеличивается. Растет и количество учащихся в школе №98, в которой вместе с юными жителями Власихи обучаются дети из поселка Октябрьского, всего более 1 тыс. 370 учеников.

Образовательный процесс в существующей школе организован в две смены. Что касается возводимого нового корпуса школы, то он рассчитан на 400 учащихся.

Ввод этого объекта позволит детям из Власихи и поселка Октябрьский получать образование по месту жительства. В результате высвободятся места в школах №50 и №118 Новосиликатного микрорайона. Также большое значение имеет то, что в школе №98 смогут обучаться и дети, проживающие в поселке Лесной.

Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

- Этот объект дается городу не просто. Работы на нем начались в 2019 году, нам пришлось менять подрядчика из-за низкого темпа работ и непростой экономической ситуации. Сегодня строители набрали хорошие темп и динамику, хочется поблагодарить их за это. Готовность школьного пристроя оценивается в 71%. Подрядчик обязуется завершить все работы в ноябре. Планируем, что с декабря ученики 98-й школы начнут учиться уже в новом корпусе, - подчеркнул Вячеслав Франк.

Градоначальник особо отметил, что строительство такого крупного и необходимого объекта стало возможным благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко и регионального правительства. Большую часть финансирования взял на себя региональный бюджет.

Согласно проекту, в трехэтажном здании нового корпуса школы помимо учебных кабинетов появятся современные актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок со столовой. С основным зданием школы новый корпус соединит теплый переход.

Мама двоих школьников Галина Зарубина, говоря о скором открытии корпуса, рассказала: "Ждем с нетерпением открытия новой школы, так говорят о пристройке сами дети, мечтая учиться в более комфортных и современных условиях. В действующей школе очень тесно, нет возможности в полной мере проводить все мероприятия. Расширение школы за счет строительства нового корпуса для нашего села - это очень важное событие".

Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

Сегодня вместе со строительными и отделочными работами проводятся мероприятия по оснащению пристройки школы новым оборудованием. На эти цели выделено более 105,8 млн рублей из федерального, краевого, городского бюджетов.