Строительный мусор из грузовика чуть не посыпался на рядом стоящую машину.

Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
Женщина заявила, что наехала на кирпич, который выпал из кузова грузовика.
Ранее барнаульцы пожаловались на свалку строительного мусора за новым ЖК.
Жители Барнаула жалуются, что грузовики не закрепляют строительный мусор в кузове.
Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
Женщина заявила, что наехала на кирпич, который выпал из кузова грузовика.
Ранее барнаульцы пожаловались на свалку строительного мусора за новым ЖК.
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