Строить, растить, развивать. Как прошла Летняя встреча предпринимателей, и что они предложили Алтайскому краю

17 августа в уютном шатре «Монлан» состоялась традиционная Летняя встреча предпринимателей. Тема звучала загадочно - «Если бы...». Бизнесу мы предложили представить себя на месте губернатора и совместно выработать идеи по улучшению жизни в Алтайском крае. Получилось нетривиально, интересно и конструктивно. Как проходило обсуждение - в репортаже altapress.ru.

Чем интересен формат

Летняя встреча предпринимателей, которую в августе традиционно проводит ИД «Алтапресс» - это особый формат: непринужденная обстановка, дружественная атмосфера и интересная тема, объединяющая всех присутствующих.

На этот раз поговорить решили о будущем нашего региона в преддверии губернаторских выборов и выработать для его команды интересные решения.

Больше 100 приглашенных гостей разделились на группы по отдельным направлениям — кадры, село, инвестиции, экспорт, малый бизнес. Еще одна команда обдумывала, что нужно сделать в Барнауле к его 300-летию.

До начала обсуждения Дмитрий Наумкин, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай рассказал о новом инновационном офисе в центре Барнаула, где на одной площадке объединены все направления розничного и корпоративного бизнеса.

Как проходило обсуждение

На обдумывание идей отводилось 20 минут. Команда, которая должна была придумать, как Алтайскому краю решить кадровый вопрос, сразу поделилась на мини-группы.

Сергей Ферапонтов, генеральный директор Барнаульского завода мехпрессов, предложил активно и, главное, систематично работать со школьниками. Он сам, будучи в восьмом классе, когда-то пришел на завод — хотел заработать на велосипед. Так и остался в промышленности.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова

Капитан команды, генеральный директор завода «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман все идеи объединил и высказал.

Итак, в Алтайском крае нужны промклассы (они будут ориентировать школьников на рабочие и инженерные специальности), промышленные программы переподготовки для людей в возрасте 45 лет и старше, а еще мощные проекты по модернизации.

Директора заводов уверены: за старыми станками молодежь никогда не захочет работать.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова

Идеи о развитии Барнаула к его 300-летию озвучил гендиректор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Он был как всегда зажигателен.

Говорил об инвестиционной привлекательности города, туризме, борьбе с пробками и генплане озеленения, таком всеобъемлющем, чтобы в нем участвовали все жители - от школьников до пенсионеров.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

300-летие — это замечательное событие, которое наступит уже через семь лет. Мы предлагаем подумать об озеленении, чтобы в нем могла участвовать каждая агломерация, каждый институт, каждая школа, каждое предприятие. Помните, как мы школьниками сажали деревья? Они выросли, их потом вырубили с проклятиями за пух. Но надо другие уже высаживать.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова

Село — для Алтайского края отдельная важная тема, ведь почти половина жителей региона проживает именно в сельской местности.

Идеи, как сделать сельскую жизнь лучше, были разные — больше строить современного жилья, развивать те населенные пункты, где уже есть крупные компании АПК, делать упор на сельский туризм и промышленность, а еще не забывать о насущных благах - скоростном интернете и мобильной связи.

По мнению Ольги Курылевой, директора по работе с корпоративным и госсегментами Алтайского филиала «Ростелекома», для повышения качества жизни и престижа сельских профессий, важно, чтобы селянам были доступны современные цифровые сервисы.

Поэтому компания активно строит скоростные линии связи и помогает своими решениями сельскому бизнесу, добавила она.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова.

Привлечение инвестиций и экспорт не менее важны, считают алтайские предприниматели.

Чтобы все это стало возможным, гости летней встречи предложили развивать исламский банкинг, открывать торговые представительства края в тех восточных и азиатских странах, где реально нуждаются в нашем продовольствии.

Из насущного – привлечь государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Например, в барнаульский аэропорт, который надо как можно быстрее привести в порядок, усилив его международный статус.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова

А еще требуется соединение Новосибирска и Барнаула скоростным железнодорожным сообщением, и расширение до четырех полос части Чуйского тракта, проходящего по территории края.

Малому бизнесу эксперты «прописали» новый региональный бренд, такой, чтобы объединял под своим крылом не только пищевые продукты, но и другие алтайские товары.

По итогам обсуждения победителей мы не выявляли - это и не требовалось. Зато дали обещание идеи систематизировать и донести до конечного адресата. Сами же участники Летней встречи предпринимателей еще долго продолжали эти идеи обсуждать.

Опрос

О развитии Алтайского края мы поговорили, а как в этом плане дела обстоят у бизнеса? Почетных гостей летней встречи предпринимателей, «СК» попросил ответить на вопрос:

Какие перемены ждете вы?

Кирилл Овсянников, генеральный директор «ЖБИ Сибири». Фото: Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,

генеральный директор Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 им. Владимира Ивановича Мудрика:

Мы продолжаем свое развитие на рынках Сибири, пока это основная цель. Хотя наш продукт уже популярен в Центральной России и на Дальнем Востоке. В августе в Новосибирске запущен формовочный цех по производству панелей для крупного домостроения. В Барнауле мы запускаем в этом месяц производство трамвайной плитки. Над ее технологией трудилась целая команда специалистов из городов Сибири, из муниципальных трамвайных предприятий, которые занимаются обслуживанием путей. В результате создан продукт, который не просто сделает эстетичными трамвайные пути, но и продлит срок эксплуатации дорожного полотна. В целом – строительство дорог и мостов – приоритетное для нас направление. В июле мы сконструировали и изготовили балки для моста в Барнауле на Новом рынке. Длина одной мостовой балки составила почти 10 метров. Технологически это очень сложное изделие и по габаритам, и по конструкции. Мы рассчитываем, что наша продукция и наши компетенции и возможности окажут существенное влияние на эстетику, комфорт и качество дорог в городах Сибири.

Татьяна Зорина. Владимир Вдовин

Татьяна Зорина,

руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:





В июне мы приняли участие на форуме «День сибирского поля», грандиозном мероприятии с впечатляющим масштабом. Погода в Сибири непредсказуемая и переменчивая, за два дня участники выставки испытали на себе и изнуряющую жару, и проливной ливень с грозой.

И мне в голову пришла мысль, что пора в рамках государственно-частного партнерства создавать в Алтайском крае собственный большой экспоцентр. Выставочный центр необходим региону для проведения конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров.

Огромные выставочные павильоны с самым современным инженерно-техническим оснащением, удобными многофункциональными залами для проведения разномасштабных встреч станут главной выставочной площадкой не только края, но и всего Сибирского федерального округа.

Летняя встреча предпринимателей - 2023. Дмитрий Лямзин, Анна Зайкова

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Самая главная беда Барнаула — это пробки. Сейчас перекрыли коммунальный мост на проспекте Ленина, строят развязку на Змеиногорском тракте, понятно, что движение из-за этого затруднено. При этом в Барнауле продолжают утверждать генеральный план. Парадокс в том, что транспортная схема города разрабатывается после согласования генплана. А ведь надо наоборот. Получается, что телега впереди лошади идет. Это обязательно нужно менять, тогда и нам, застройщикам, и всем жителям Барнаула будет лучше.