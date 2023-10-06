Стриптизерши известного клуба откровенно рассказали о ночных заработках

Сотрудницы самого известного стрип-клуба в мире Crazy Horse III рассказали о своей работе, пишет The Sun.

Клуб находится в Лас-Вегасе.

Одна танцовщица потратила 223 тыс. долларов на пластику — увеличила грудь и ягодицы, сделала подтяжку лица.

Другая поведала, что тратит на себя от 10 до 15 тыс. долларов в месяц. Большая часть денег уходит на нижнее белье и эротические костюмы, указывает Lenta.ru.

Траты окупаются — за одну ночь можно заработать до нескольких тысяч долларов.

Ранее стало известно, на что потратит свои призовые деньги победительница секс-чемпионата. Звезда кино для взрослых решила потратить выигранные деньги на пластическую операцию по увеличению груди на два размера.

Она уверена — это поможет ей выиграть секс-чемпионат Азии, Австралии и аналогичный ЧМ.