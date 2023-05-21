Стражи, космонавты и мафия. 6 фильмов, которые можно увидеть в Барнауле до конца мая

После прогулок по красивому, но все еще прохладному Барнаулу вы, скорее всего, захотите согреться. Кинотеатр – самый уютный вариант. Афиша изучила расписание "Киномира" и выбрала несколько фильмов, который можно посмотреть до конца мая.

Стражи Галактики 16+

Обожаемые всеми супергерои пытаются наладить жизнь в Забвении. Однако отголоски бурного прошлого Ракеты переворачивают их жизни с ног на голову. Питер Квилл, до сих пор не оправившийся от потери Гаморы, должен сплотить команду, чтобы спасти Ракету. Если Стражи не справятся, им конец.

Билеты можно приобрести только в кассах.

В прокате до: 24 мая

Хитровка. Знак четырех 12+

Москва, 1902 год. Станиславский в поисках вдохновения решает познакомиться с жизнью городского «дна» и обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.

В прокате до: 31 мая

Вызов 12+

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС. Но это полбеды. В условиях невесомости ей предстоит выполнить сложнейшую операцию, от которой зависит жизнь космонавта.

В прокате до: 24 мая

Мама мафия 18+

Кристин жила спокойную американскую жизнь домохозяйки. Пока не выяснилось, что ее дед был итальянским мафиози. Выбирать не приходится — все-таки семейный бизнес. Под руководством советницы деда неунывающей Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать.

В прокате до: 31 мая

Яга и книга заклинаний 6+

Весьма молодая Яга живет с котом и домовыми в избушке на болотах. Чтобы научиться колдовать, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной много лет назад злой колдуньей Беладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка.

В прокате до: 24 мая

Убийца «Священный паук» 18+

Не “Дом, который построил Джек”, но любителям фильмов о психопатах — понравится. По сюжету семьянин Саид ставит перед собой миссию: очистить город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств вдруг выясняется, что дамы никому не мешали и обществу до них нет никакого дела. Что было дальше?

В прокате до: 24 мая