1 сентября
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Жизнь

Стратилат Тепляк: народные традиции и приметы на 1 сентября

1 сентября проходит народный праздник Стратилат Тепляк.

Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Народные традиции на Стратилата Тепляка

В Православии чтят память мученика Андрея Стратилата Таврийского, который пострадал около 302 года. Святому Стратилату молятся, в том числе, и воины, так как он является воином-мучеником.

Тепляком же праздник назвали потому, что в первый день осеннего периода обычно бывает тепло, что позволяет садоводам и огородникам приступить к сбору урожая овощей и фруктов, а также другим работам на участке.

Этот день нужно провести в хорошем настроении, делать добрые дела, думать только о позитивном и постараться быть подальше от людей, которые не нравятся. Как день проведешь, так весь год и сложится.

Дачник с богатым урожаем.
Дачник с богатым урожаем.
freepik.com/stockking

Что запрещено делать на Стратилата Тепляка

  • Чинить одежду и обувь людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу — в пути можно столкнуться с неприятностями, все пойдет не по плану.
  • Долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрению.
  • Жаловаться на свою жизнь — ситуация еще больше ухудшится.
&quot;Долина реки Каменки&quot;, памятник природы краевого значения.
"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения.
Минприроды АК.

Народные приметы на 1 сентября 2023 года

  • Южный ветер — к хорошему урожаю овса.
  • Какая погода сегодня, такой будет вся осень.
  • Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.
  • Мало облаков — погода наступит ясная, но холодная.
  • Утром стоит туман — зима окажется снежной.
  • Гром — к теплой осени и снежной зиме.
  • Сухой день — к поздней зиме.
  • Листья березы начинают желтеть с верхушки — весна предстоит ранняя.
  • Журавли летят высоко и медленно — осень будет теплая.

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