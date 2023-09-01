Стратилат Тепляк: народные традиции и приметы на 1 сентября

Народные традиции на Стратилата Тепляка

В Православии чтят память мученика Андрея Стратилата Таврийского, который пострадал около 302 года. Святому Стратилату молятся, в том числе, и воины, так как он является воином-мучеником.

Тепляком же праздник назвали потому, что в первый день осеннего периода обычно бывает тепло, что позволяет садоводам и огородникам приступить к сбору урожая овощей и фруктов, а также другим работам на участке.

Этот день нужно провести в хорошем настроении, делать добрые дела, думать только о позитивном и постараться быть подальше от людей, которые не нравятся. Как день проведешь, так весь год и сложится.

Дачник с богатым урожаем. freepik.com/stockking

Что запрещено делать на Стратилата Тепляка

Чинить одежду и обувь людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу — в пути можно столкнуться с неприятностями, все пойдет не по плану.

Долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрению.

Жаловаться на свою жизнь — ситуация еще больше ухудшится.

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

Народные приметы на 1 сентября 2023 года

Южный ветер — к хорошему урожаю овса.

Какая погода сегодня, такой будет вся осень.

Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.

Мало облаков — погода наступит ясная, но холодная.

Утром стоит туман — зима окажется снежной.

Гром — к теплой осени и снежной зиме.

Сухой день — к поздней зиме.

Листья березы начинают желтеть с верхушки — весна предстоит ранняя.

Журавли летят высоко и медленно — осень будет теплая.

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