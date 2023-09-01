Стратилат Тепляк: народные традиции и приметы на 1 сентября

Народные традиции на Стратилата Тепляка
В Православии чтят память мученика Андрея Стратилата Таврийского, который пострадал около 302 года. Святому Стратилату молятся, в том числе, и воины, так как он является воином-мучеником.
Тепляком же праздник назвали потому, что в первый день осеннего периода обычно бывает тепло, что позволяет садоводам и огородникам приступить к сбору урожая овощей и фруктов, а также другим работам на участке.
Этот день нужно провести в хорошем настроении, делать добрые дела, думать только о позитивном и постараться быть подальше от людей, которые не нравятся. Как день проведешь, так весь год и сложится.
Дачник с богатым урожаем.
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Что запрещено делать на Стратилата Тепляка
- Чинить одежду и обувь людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу — в пути можно столкнуться с неприятностями, все пойдет не по плану.
- Долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрению.
- Жаловаться на свою жизнь — ситуация еще больше ухудшится.
"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения.
Минприроды АК.
Народные приметы на 1 сентября 2023 года
- Южный ветер — к хорошему урожаю овса.
- Какая погода сегодня, такой будет вся осень.
- Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.
- Мало облаков — погода наступит ясная, но холодная.
- Утром стоит туман — зима окажется снежной.
- Гром — к теплой осени и снежной зиме.
- Сухой день — к поздней зиме.
- Листья березы начинают желтеть с верхушки — весна предстоит ранняя.
- Журавли летят высоко и медленно — осень будет теплая.