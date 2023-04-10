12 апреля
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Жизнь

Страстная неделя в 2023 году. Приметы, традиции и запреты перед Светлой Пасхой

Страстная неделя или Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, которая предшествует Пасхе. Каждый день наделен особым смыслом. Altapress.ru рассказывает о значении каждого дня, запретах и традициях Страстной седмицы.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова
1
Когда Страстная седмица в 2023 году?

Страстная седмица в 2023 году начинается 10 апреля и продлится до 15 апреля.

Считается, что в эти дни совершились великие чудеса, и Спаситель творил «чрезвычайные дела свои».

2
Традиции Страстной недели

Дни Страстной недели особо почитаются в церкви. В храмах проходят особые службы, которые отличаются величественностью и торжественностью.

Люди усиленно готовятся к встрече Христова Воскресения, Пасхе. В первую очередь, нужно очистить свою душу — усиленно молиться и творить добрые дела.

Затем необходимо привести в порядок свое окружение — навести порядок в доме, отремонтировать сломанную мебель и утварь, избавиться от ненужных вещей.

Пасха.
Пасха.
CC0
3
Что запрещено делать в эти дни?

В Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.

В эту же неделю начинается самый строгий пост. Ограничивая себя во вкусной пище, человек сосредотачивается на духовном, внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях.

Каждый день Страстной седмицы отличается собственным значением, правилами и запретами. Рассказываем о каждом днем подробнее.

4
Великий понедельник

В первый день Страстной недели на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.

Патриарх начинает чин мироварения — изготовление особого освященного ароматического масла (миро), применяемого для помазания после крещения.

В этот же день соблюдается самый строгий пост — сухоядение. Разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.

Пасха. Кулич. Икона
Пасха. Кулич. Икона
СС0
5
Великий вторник

Верующие вспоминают в этот день предание о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме. А также рассказывают его притчи ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Во вторник разрешается есть сырую пищу без масла.

6
Великая среда

Согласно библейскому преданию, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников.

Верующие вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. Люди стараются исповедаться.

В Великую среду в храме последний раз на неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и теперь поклоны во время литургии отменяются до Троицы.

7
Великий четверг

Великий четверг называют еще Чистым четвергом. В этот день важно навести порядок в доме, постирать одежду и приготовить праздничные угощения к Пасхе — куличи, пасочки, яйца.

Вечером начинается одна из самых длинных служб в году — «Двенадцать Евангелий». Верующие вспоминают страдания Христа.

Христианам в этот день нужно причаститься.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова
8
Великая пятница

Великая пятница ассоциируется с трауром. В этот день Христос был осужден и распят.

Церковная служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу: изображение Христа, лежащего во гробе. Христиане преклоняются перед ней.

В этот день пищу не принимают до времени выноса плащаницы на богослужении.

9
Великая суббота

В храме начинается торжественное богослужение, посвященное погребению Христа и его пребыванию во гробе.

Священники в этот день надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.

Главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху.

10
Пасха

Пасху в 2023 году верующие отмечают 16 апреля.

После пасхальной ночи пост временно прекращается. В течение Светлой Седмицы ограничения в еде снимаются, ослабляются приготовления к главному таинству — Причастию.

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