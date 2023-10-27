Страшно и весело. Где отметить Хэллоуин в Барнауле

Hairy Lemon Pub
Ирландский паб устроит вечеринку с аквагримом, хэллоуинским пивом и конкурсом на самый страшный образ.
Когда: 27 октября, 21:00
Вход: 300 рублей
Адрес: ул. Лазурная, 13
Бар-ресторан "Опера"
В эту субботу в "Опере" пройдет большой костюмированный праздник с насыщенной шоу-программой и перформансом от резидентов бара.
Для пришедших в тематических костюмах вход свободный.
Обладатель лучшего костюма получит карту VIP гостя "Оперы" с бесплатным входом на 1 год.
Когда: 28 октября
Вход: до 22:00 бесплатный, после — 300 рублей
Адрес: пр. Красноармейский, 36
Бар-ресторан Lil Brazil
Lil Brazil в пятницу и субботу устроит настоящий бразильский карнавал с участием шоу-балета, тематическим напитками и конкурсом на лучший костюм.
Когда: 27 и 28 октября, 20:00
Вход: свободный
Адрес: пр. Красноармейский, 47а
Бар "Улисс"
А здесь состоится вечеринка для всех поклонников рок-музыки.
В этот вечер на сцене выступят:
- Лена Заринская
- КлаудМакДак
- заткнись и слушай
- metasquares
- John Doe!
- РЭТОР
Также будут конкурсы и интересные призы.
Когда: 28 октября, 19:00
Вход: 300 рублей, в день концерта 500 рублей. Пришедшим в костюме — скидка 100 рублей.
Адрес: ул. Шумакова, 23а.