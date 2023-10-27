Страшно и весело. Где отметить Хэллоуин в Барнауле

Близится самые осенний и захватывающий праздник — Хэллоуин. Куда сходить на вечеринку и хорошо отметить его, расскажет altapress.ru .

Hairy Lemon Pub

Ирландский паб устроит вечеринку с аквагримом, хэллоуинским пивом и конкурсом на самый страшный образ.

Когда: 27 октября, 21:00

Вход: 300 рублей

Адрес: ул. Лазурная, 13

Тыква. Хэллоуин. СС0

Бар-ресторан "Опера"

В эту субботу в "Опере" пройдет большой костюмированный праздник с насыщенной шоу-программой и перформансом от резидентов бара.

Для пришедших в тематических костюмах вход свободный.

Обладатель лучшего костюма получит карту VIP гостя "Оперы" с бесплатным входом на 1 год.

Когда: 28 октября

Вход: до 22:00 бесплатный, после — 300 рублей

Адрес: пр. Красноармейский, 36

Еда на Хэллоуин. СС0

Бар-ресторан Lil Brazil

Lil Brazil в пятницу и субботу устроит настоящий бразильский карнавал с участием шоу-балета, тематическим напитками и конкурсом на лучший костюм.

Когда: 27 и 28 октября, 20:00

Вход: свободный

Адрес: пр. Красноармейский, 47а

Хэллоуин СС0

Бар "Улисс"

А здесь состоится вечеринка для всех поклонников рок-музыки.

В этот вечер на сцене выступят:

Лена Заринская

КлаудМакДак

заткнись и слушай

metasquares

John Doe!

РЭТОР

Также будут конкурсы и интересные призы.

Когда: 28 октября, 19:00

Вход: 300 рублей, в день концерта 500 рублей. Пришедшим в костюме — скидка 100 рублей.

Адрес: ул. Шумакова, 23а.



