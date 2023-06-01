Стоял гул и дребезжали стекла: серия мощных землетрясений накрыла российские регионы

Эпицентр находился в камчатском заливе, указывает LIFE. Угроза цунами не объявлялась.

На Сахалине также ощущались два подземных толчка с разницей в полчаса. Магнитуды - 3,5 и 3,3.

Сахалинцы отмечают, что слышали гул, а после почувствовали тряску, другие заметили, как дребезжали окна. Это произошло в селе Онор.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры. Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость.

Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.