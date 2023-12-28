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Жизнь

Стоимость проезда, громкая премьера и прогноз на снегодождь. Что произошло в Алтайском крае 28 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Выяснилось, на каких маршрутах в Барнауле точно повысят стоимость проезда с 1 января — и на сколько.

◆ В Гидрометцентре предупредили, что 29 декабря в Алтайском крае, ожидается порывистый ветер до 24 м/с и дождь с мокрым снегом.

◆ В алтайском театре драмы состоялась премьера спектакля по пьесе Александра Цыпкина «Не скажу». Писатель тоже прилетел в Барнаул, чтобы ее увидеть.

◆ На трассе «Бийск — Барнаул» произошла авария из-за гололеда. Пострадали четыре человека.

◆ На новогодних каникулах в Барнауле можно будет выпить чаю в юрте, успеть на каток и в зоопарк, послушать «Бременских музыкантов» и сходить, наконец, в Театр кукол. Самое интересное — в нашем обзоре.

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