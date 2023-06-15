"Феи" в халатах и стихи: ко Дню медицинского работника в соцсетях запустили флэшмоб

В третье воскресенье июня празднуют День медицинского работника. В честь этого события медики со всего Алтайского края активно публикуют посты, в которых рассказывают о своих буднях, за что ценят свою профессию.
В Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках публикации можно найти по хэштегу #я_горжусь_своей_работой.
Врачи, медсестры и санитарки делятся своими фотографиями из врачебных кабинетов, на фоне машин скорой помощи, поздравляют коллег в стихах и прозе.
"Мы любим свою работу, потому что, мы добрые феи, дарующие детям здоровье и радость!" – пишет коллектив Михайловской ЦРБ.