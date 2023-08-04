Стыдно перед гостями. Как барнаульцы отвоевали бесплатный проезд по Новому мосту — исторический материал altapress.ru

А вы помните, что проезд по Новому мосту был платным? Altapress.ru напоминает. Почему ворота города требовали денег, насколько сильно тратились автомобилисты и как отвоевывали право на бесплатное передвижение — расскажем в этом материале.

Почему проезд был платным

Строительство Нового моста начали еще в конце 1980-х годов, но уже в начале 1990-х его заморозили. Положение исправил приезд Бориса Ельцина в 1992 году.

Президент подписал документ о выделении из федерального бюджета порядка триллиона рублей теми деньгами прямо на берегу Оби (и на спине тогда еще главы края Владимира Райфикешта, по крайней мере, по воспоминаниям самого экс-губернатора).

25 июля 1997 долгожданный мост открылся, и с первого же дня проезд по нему стал платным. Изначально деньги собирали на ремонтные работы подъездов к мосту, потому что на это федералы якобы ничего не выделили.

Вплоть до 2004 года проезд для легковых автомобилей составил пять рублей. Позже стоимость подняли вдвое. Вырученные деньги считались «доходом от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Алтайского края».

У автомобилистов «мзда» с каждым годом вызывала все большее недоумение. Они не понимали, зачем уже профинансированное бюджетом строительство нужно окупать.

«Когда строился мост, была хроническая нехватка средств на строительство. В конце концов наверху нас поняли и включили объект в реестр платных дорог. И сейчас наш мост - единственный платный от Урала до Дальнего Востока. Никакой речи о том, чтобы со временем отменить взимание денег за проезд, не было. Его изначально планировали сделать платным», - заявил в 2007 году директор предприятия «Обской мост» Василий Кулинич.

Как сообщал официальный сайт Барнаула, в августе 2010 года в ряде должников перед бюджетом города числится ГУП «Обской мост». По данным «Алтайавтодора», по плану на год в краевой бюджет от эксплуатации моста должны были поступить 15,7 млн. рублей. Известно, что с января по май 2010 года в него поступило 8,05 млн рублей.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год. Анна Зайкова

Кто не платил

В 2010 году был такой мостовой тариф: обладатели легковушек и мотоциклов платили по 10 рублей. Грузовые автомобили до пяти тонн (включая микроавтобусы и тракторы) проезжали за 20 рублей. Грузовики и автобусы до 10 тонн — за 30 рублей. До 20 тонн — за 40 рублей. Для сравнения, в то время пшеничный хлеб стоил в среднем около 17 рублей.

Пенсионеры и инвалиды могли оформить пропуск на месяц со скидкой в 50% и проезжать по четвертой полосе. Не платили сбор МЧС, милиция и другие специальные структуры.

Периодически, на недолгие сроки проезд по Новому мосту был бесплатным для всех.

Это происходило, когда временно ограничивали путь через старый коммунальный мост (по закону, у людей обязательно должен быть бесплатный альтернативный путь).

20 тыс. автомобилей в сутки – максимальная пропускная способность мостового перехода. В действительности по нему проходило в девять-десять раз меньше автомобилей.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год. Анна Зайкова

Конец сборам

Автомобилистов возмущала цена. Официально платным считался участок, ограниченный самим мостом, – всего 700 метров. При этом в те же 10 рублей обходился проезд по 18-километровому отрезку федеральной трассы М4 в Липецкой области.

Сравнивали стоимость и с зарубежными тарифами.

«Проезд по 80-километровому участку ровной скоростной дороги от испанского курортного городка Ллорет до Барселоны обходится автолюбителям примерно в 4 евро, или пол-евроцента за километр. Переезд по 700-метровому участку нового моста через Обь стоит чуть-чуть дороже: 10 рублей, или 25 евроцентов», - писал в 2010 году журналист altapress.ru Олег Копылов.

«Мы 12 лет платим за проезд некоему учреждению «Обской мост». Одно время власти аргументировали, что деньги нужны на поддержание моста в рабочем состоянии. Но мост-то новый! За 12 лет в этом году впервые на нем проводились какие-то ремонтные работы. Все это время деньги уходили учредителям «Обского моста», Барнаул ни копейки с этого не имел», - говорил Виктор Клепиков, председатель Федерации автомобилистов Алтая.

Общественники были уверены: плата за мост, построенный на бюджетные деньги, противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству. Юристы обнаружили, что пункт сбора денег за проезд находится на территории Барнаула. А по федеральному законодательству платный проезд по территории городских округов был невозможен.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год. Анна Зайкова

Автомобилисты устраивали общественные акции «Бесплатный мост». Впрочем, достаточно скромно. В августе 2010 года волонтеры давали редким прохожим на мосту листовки, а организаторы — комментарии журналистам.

«Новый мост – это ворота нашего города, и нам стыдно перед приезжающими людьми за то, что с них взимается плата. Мы намерены бороться с этой проблемой», - говорили они.

И добились своего. В октябре того же года активисты встретились с тогда еще губернатором Александром Карлиным. Через месяц он подписал указ, что с 1 января 2011 года проезд по Новому мосту становится навсегда бесплатным.