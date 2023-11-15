Старт начала реконструкции аэропорта дан губернатором

В торжественном мероприятии, посвященном закладке первого камня нового здания аэровокзала приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, исполнительный директор «Монолитное строительное управление – 1» Дмитрий Трубников.

В Международном аэропорту Барнаула имени Германа Титова состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание строительства нового аэровокзального комплекса. Фото: Дмитрий Лямзин.

Сегодня мы продвинулись вперед еще на один важный шаг к нашей цели - возведению в аэропорту Барнаула нового современного терминала с пропускной способностью не меньше 1 миллиона человек в год. Заложили первый камень — официально дали старт большой стройке, которую планируется завершить всего за два года. Это давно назревшая необходимость. У нас на Алтае растет и туристический поток, и деловая активность. Без сомнений, эта тенденция будет и сохраняться, и укрепляться — в том числе под влиянием федеральных трендов, например развития внутреннего туризма, а также разворота на Восток, который предполагает более плотное сотрудничество с азиатскими странами по самым разным направлениям, — отметил Губернатор края в ходе торжественной церемонии.

Виктор Томенко дал старт начала реконструкции аэропорта Барнаула. Фото: Дмитрий Лямзин.

Пропускная способность составит 600 пассажиров в час, а в год терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек.

В марте 2022 года было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта Барнаула с компанией «Новапорт Холдинг». Инвестор намерен вложить в строительство терминала 6,3 млрд рублей.

Новый терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек. Фото: Дмитрий Лямзин.

Во время скрупулезной работы над проектом были учтены все нюансы — от удобной планировки зон ожидания и регистрации пассажиров до трех телескопических трапов для прохода в самолеты и выхода из них. Отдельно, конечно, прорабатывался вопрос и с парковками — после реализации проекта движение рядом с аэропортом должно стать существенно свободнее, — пояснил губернатор Виктор Томенко.

Аукцион на возведение нового терминала воздушной гавани выиграла московская группа компаний «МСУ-1».

Новый терминал займет практически 10 тыс. кв. м. В нем будет три этажа: первый займут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приема багажа. На втором будут зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета. В распоряжении пассажиров будут лифты и эскалаторы. Кроме этого планируется строительство дорог и подъездных путей, а также благоустройство привокзальной площади, которая будет включать в себя зону отдыха, краткосрочную и долгосрочную парковки, оборудованные автоматическими шлагбаумами. Подрядчики оградят участок чистой зоны, высадят газоны, установят освещение и обустроят парковочные места. Все работы по объекту планируется завершить до конца 2025 года.

А в аэропорту уже начали работы по демонтажу павильона прилета.