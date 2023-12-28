Стало известно, сколько стоила аренда "Мутабора" для "голой вечеринки"

Настя Ивлеева заплатила 2,6 млн рублей за аренду клуба "Мутабор", чтобы 20 декабря провести в нем "почти голую" вечеринку, сообщает Telegram-канал 112.

Кроме того, на режиссуру вечеринки ушел еще 1 млн рублей.

Договор с клубом Ивлеева заключила еще 14 ноября. Через неделю после вечеринки клуб опечатали и закрыли на месяц, новогодние мероприятия отменили. Один из директоров уехал в Армению. Связан ли отъезд с делом Ивлевой — непонятно.

Сейчас вечеринку и всех, кто на ней был, проверяют на "пропаганду нетрадиционных отношений".

Также за блогершу взялась налоговая. Telegram-каналы сообщают, что девушка не уплатила 130 млн налогов.

Ранее она в слезах снова извинилась за вечеринку и сказала, что все происходящее — публичная казнь.

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