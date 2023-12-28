Стало известно, сколько стоила аренда "Мутабора" для "голой вечеринки"

Кроме того, на режиссуру вечеринки ушел еще 1 млн рублей.
Договор с клубом Ивлеева заключила еще 14 ноября. Через неделю после вечеринки клуб опечатали и закрыли на месяц, новогодние мероприятия отменили. Один из директоров уехал в Армению. Связан ли отъезд с делом Ивлевой — непонятно.
Сейчас вечеринку и всех, кто на ней был, проверяют на "пропаганду нетрадиционных отношений".
Также за блогершу взялась налоговая. Telegram-каналы сообщают, что девушка не уплатила 130 млн налогов.
Ранее она в слезах снова извинилась за вечеринку и сказала, что все происходящее — публичная казнь.
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