Дорожная служба «Автодорстрой» Барнаула продолжает ремонтировать дороги. Дорожники заасфальтировали уже более 45 тыс. кв. м.

Стало известно сколько дорог уже отремонтировали в Барнауле.

Накануне бригада ремонтировала колодцы на улицах: Цеховая и на участке ул. Челюскинцев, сообщают на официальном сайте города.

Также не забывают и пригород. В поселке Казенная Заимка на одной из улиц устанавливают посадочные площадки.

Отмечается, что в рамках ремонта заделывают трещины на дорогах по ул. Мусоргского.

На этой неделе запланирован ремонт участка ул. Сиреневой и ремонты колодцев на нескольких ул. в Центральном районе.

Ранее стало известно, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.