23 января
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Жизнь

Стало известно, почему задержали двух рэперов в Петербурге

Силовики задержали рэперов Baby Melo и Bardi прямо во время концерта.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

SHOT сообщает, что отец Гоги Меладзе (Baby Melo) задержали за одно околоматерное слово, которое Bardi выкрикнул со сцены.

По словам Амирана Меладзе сотрудники полиции сидели за кулисами и в гримерке музыкантов. Они следили за словами и действиями музыкантов. Гогу и Орхана заранее предупредили о том, что в их песнях не должно быть нецензурных выражений, поэтому все песни зацензурили.

Но Bardi позволил себе выкрикнуть со сцены одно околоругательное слово, правоохранители тут же вышли на сцену и задержали музыкантов.

Оба музыканта несовершеннолетние, тем не менее их родителей не предупредили, а нотариальная доверенность, которую заключили рэперы накануне, полицейские признали недействительной.

В настоящее время происходят разбирательства, родители музыкантов уже приехали в отделение полиции.

Ранее сообщалось о задержании рэперов.

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