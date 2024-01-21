Стало известно, почему задержали двух рэперов в Петербурге

SHOT сообщает, что отец Гоги Меладзе (Baby Melo) задержали за одно околоматерное слово, которое Bardi выкрикнул со сцены.
По словам Амирана Меладзе сотрудники полиции сидели за кулисами и в гримерке музыкантов. Они следили за словами и действиями музыкантов. Гогу и Орхана заранее предупредили о том, что в их песнях не должно быть нецензурных выражений, поэтому все песни зацензурили.
Но Bardi позволил себе выкрикнуть со сцены одно околоругательное слово, правоохранители тут же вышли на сцену и задержали музыкантов.
Оба музыканта несовершеннолетние, тем не менее их родителей не предупредили, а нотариальная доверенность, которую заключили рэперы накануне, полицейские признали недействительной.
В настоящее время происходят разбирательства, родители музыкантов уже приехали в отделение полиции.
Ранее сообщалось о задержании рэперов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале