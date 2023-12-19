21 декабря
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Жизнь

Стало известно, почему в квартире могут быть холодные батареи

Стали известны шесть причин холодных батарей в квартире. Об этом сообщает СГК Барнаул.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Отмечается, что при этой проблеме обычно страдают как от жары, так и от холода. То есть, часть жильцов не знают как согреться, а часть — открывают окна от жары.

Так, тепло обычно уходит через межпанельные швы, окна, двери, кровлю, а также подвал.

Чаще всего причина холода в квартире именно завоздушивание стояков.

1
Плохая промывка радиаторов в межотопительный период

Мало кто знает, но радиаторы обязательно нужно промывать раз в несколько лет. Подаче тепла может мешать пыль, которая скопилась в отопительных приборах.

2
Установка дополнительного оборудования без разрешения

Если устанавливать дополнительные секции радиаторов без согласования УК, то это приводит к сбоям в системе теплоснабжения.

3
Негерметичность балконных дверей и окон

Если балкон или окна закрываются негерметично, то это приводит к охлаждению стен и пола. Температура в комнате может держаться на отметке 23 градусов, однако в квартире может быть некомфортно.

Ранее сообщалось, что холодную воду отключили в нескольких домах Барнаула.

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