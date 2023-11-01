Стало известно, почему сибиряки так не любят первые морозы

Морозами в минус 30 и даже в минус 40 знаменита Сибирь.

Но сибирякам в начале зимы невероятно холодно даже при минус двух. Дискомфорт и нелюбовь к холоду в начале зимы легко объяснимы — организму приходится подстраиваться к таким перепадам температур.

Дома плюс 25, а на улице минус 4. Потому людям, которые привыкли к летнему теплу, даже в период отопительного сезона дискомфортно.

Весной и летом разброс температуры воздуха дома и на улице невысок, пишет vn.ru. Потому адаптация в межсезонье проходит незаметно.

Для перестройки терморегуляции на разброс температур на 25 градусов и более необходимо время — около полутора недель. А потом и мороз нипочем. Но перепад температур для организма после лета является стрессовой ситуацией. Надо потерпеть хотя бы до устойчивого снежного покрова.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Между тем в западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов. Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.