Стало известно, почему россияне все чаще смотрят сказки

Актриса из "Последнего богатыря" Александра Урсуляк предположила, почему жанр сказок становится популярнее в России, пишет РИА Новости .

По мнению актрисы, таким образом люди уходят от реальности.

Она также призналась — была ужасно рада сыграть в сиквеле франшизы «Последний богатырь». Премьера запланирована на 2024 год, указывает Газета.Ru.

Ранее психолог рассказал, как можно лечиться музыкой. В солдатских госпиталях во время Первой и особенно Второй мировой войны врачи обратили внимание, что когда к раненым приходят музыканты, у них улучшается настроение, самочувствие и даже анализы крови. Они быстрее идут на поправку. То есть, наблюдается непосредственное влияние музыки на организм. Именно это наблюдение и легло в основу академической музыкальной терапии.

Музыка влияет на различные физиологические ритмы: сердцебиение, дыхание, даже артериальное давление. Например, аритмичная, спокойная музыка с преобладанием минорного лада (трофотропная), может снижать давление, замедлять пульс. Быстрая и громкая музыка – наоборот.

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